Programa cultural da Mealhada promove turismo militar “Invasões Francesas”

A Câmara da Mealhada desenvolveu um programa cultural que visa promover o turismo militar com base no legado histórico das Invasões Francesas. A Batalha do Bussaco está no epicentro das diversas iniciativas que decorrem até 29 de maio, de exposições à exibição de filmes de palestras ou a caminhadas na rota das tropas Napoleónicas.

São vastas as iniciativas previstas e têm um dos pontos altos já no dia 18 de abril, Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. O Museu Militar do Bussaco abre portas para a visita e para a exibição do filme e e-book “Terra Queimada – Invasão e Resistência”, uma produção de Paulo Fajardo e da Caixa de Palco, baseada em episódios de storytelling que foram apresentados ao longo de vários meses no Município da Mealhada.

Neste dia, também a Fundação Mata do Bussaco tem uma proposta diferente: a de visitar o Convento de Santa cruz, mas numa visita guiada que dará uma contextualização e perspetiva diferente ao visitante.

“O município associa-se às comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com o objetivo de sensibilizar a comunidade e visitantes para a importância da preservação, valorização e salvaguarda do património, desafiando os diferentes públicos a olhar e usufruir da diversidade patrimonial de um modo mais abrangente, mais comprometido e envolvido”, sublinha Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

O programa, que se estende até ao Dia do Município (26 de maio), dia em que mais uma vez o Bussaco era o ponto de convergência da região em romaria, visa criar um espaço cultural em torno deste legado histórico, abrangendo desde as crianças aos adultos, com atividades nas bibliotecas, exposições, e até uma caminhada, no dia 22 de maio, que une os três concelhos em torno do Bussaco. Mealhada, Mortágua e Penacova entrarão na rota napoleónica rumo ao ponto de encontro no Obelisco, na Serra do Bussaco.

Outro ponto de destaque será o Dia Internacional dos Museus, que se assinala a 18 de maio, com a conferência “O poder dos museus”, no Museu Militar do Bussaco – Núcleo Museológico.

“Tendo em consideração o património e o legado histórico do território no que respeita ao turismo militar, aproveitamos para dar palco à temática das invasões francesas e aos itinerários napoleónicos centrando a proposta de atividades no Museu Militar e na Grande Rota do Bussaco”, destaca Filomena Pinheiro.

Programa

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios l 18 de abril

Museu Militar do Bussaco l Sessões 10h>12h l 14h>17h

Exibição do filme e e-book “Terra Queimada – Invasão e Resistência”

Mata Nacional do Bussaco

Visita guiada ao Convento de Santa Cruz do Bussaco

(Entrada terá o custo de 2€. Reservas em patrimonio@fmb.pt l 231 937 000

6 de maio | 21h l Luso

Sextas com estórias e memórias: Memórias da Batalha do Bussaco

Dia Internacional dos Museus l 18 de maio

Núcleo Museológico do Bussaco – Museu Militar

Conferência “O Poder dos Museus”

22 de maio l Mealhada, Mortágua, Penacova

Caminhada Trilho Na Rota Napoleónica

Trilho na Rota napoleónica… a partir de Mealhada, de Penacova e de Mortágua. Chegada ao Obelisco entre as 11h e as 11h30.

Inscrições: desporto@cm-mealhada.pt

Dia do Município da Mealhada l 26 de maio

Cineteatro Messias l 25 de maio l 21h

Concerto “Reeencontro” pela Orquestra Clássica do Centro

Câmara Municipal da Mealhada l 26 de maio

Cerimónias protocolares

Cineteatro Messias l 26 de maio l 17h

Exibição do filme e e-book “Terra Queimada – Invasão e Resistência”

Centro de Interpretação Ambiental

Maio l Seg. a sex. l 9h > 12h30 e 13h30 > 17h

Sessão de esclarecimento “A Batalha do Bussaco”

Jogo Educativo “Napoleão Bonaparte – O princípio do fim”

Jogo educativo com curiosidades sobre o período das Invasões Francesas, provas e descodificação de mensagens.

Biblioteca Municipal da Mealhada

Maio l Seg. a sex. l 10h>13h e 14h> 18h

Promoção da leitura: Bussaco: Monte de Histórias

Sessão de promoção do livro e da leitura sobre o Bussaco e as Invasões Francesas no território do município.

Exposição bibliográfica “As Invasões Francesas em Portugal”

Exposição fotográfica “Vestígios da Batalha”

Construção da exposição ”Vestígios da Batalha”, com captação de imagens nos três concelhos – Mealhada, Mortágua e Penacova – pelos alunos do curso de Multimédia da EPVL.