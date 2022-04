Quinta dos Abibes homenageia o terroir da Bairrada com duas novas colheitas

A Quinta dos Abibes, localizada no coração da Bairrada, na freguesia de Aguim, nasceu em 2003 da paixão do proprietário e vitivinicultor, Francisco Batel Marques, pelo vinho e pelas vinhas.

A Quinta dos Abibes apresenta duas novas colheitas para acompanhar a chegada da Primavera: o Tinto Reserva 2017 e o Espumante Reserva Arinto & Baga Extra-bruto 2018.

“A Quinta dos Abibes foi projetada para produzir vinhos tranquilos e espumantes – não só pela região onde nos encontramos, mas também pela minha paixão pelas ‘bolhas’ – únicos, marcados pela genuinidade e terroir.

Aproveitamos, desde o início, as características etnográficas da Bairrada sem nos deixarmos ‘prender’ pelo perfil vínico e paradigmas associados a esta região”, explica Francisco Batel Marques, mentor, proprietário, vitivinicultor e engarrafador da Quinta dos Abibes, que confia a produção vínica a duas castas de alavanca – a Touriga Nacional (casta tinta) e o Arinto (branca) -, por serem exclusivamente nacionais e cobrirem o território português.

Bical e Baga foram também plantadas, esta última uma casta autóctone, utilizada exclusivamente para a produção dos espumantes, tal como as castas estrangeiras modificadoras Cabernet Sauvignon e Sauvignon Blanc, elementos de universalidade, variedade e distinção. “O nosso objetivo, e desafio, é produzir vinhos do Mundo de qualidade superior com claras ancestralidades da Bairrada”, reforça o proprietário.

