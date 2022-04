Rafael Rodrigues é campeão da Europa pelo SL Benfica

Rafael Rodrigues, natural de Oliveira do Bairro, sagrou-se, ao serviço do Benfica, campeão da Europa de Sub-19. O clube encarnado conquistou a UEFA Youth League depois de golear (6-0) na final o Red Bull Salzburgo. É a primeira vez que um bairradino vence a mais importante competição de futebol europeu na categoria Sub-19.

Rafael Rodrigues, que esta época tem dividido a sua prestação pela equipa B, Nacional de Sub-23, Liga Revelação e Sub-19, foi um dos totalistas na edição deste ano da Youth League. Participou nos seis jogos da fase de grupos, onde marcou um golo na vitória por 2-0 ao Bayern, e nos quatro jogos a eliminar frente a Midtjylland, Sporting, Juventus e Red Bull Salzgurgo. E o jovem bairradino, de 20 anos, justificou a aposta do seu treinador Luís Castro, com excelentes exibições.

Em agosto, espera jogar na primeira Taça Intercontinental de Sub-20, frente ao Peñarol, vencedor sul-americano do escalão. O jogo realiza-se no Estádio Centenario, no Uruguai.