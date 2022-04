Rotary de Oliveira do Bairro presta homenagem a António Dias Cardoso

O almoço de homenagem realiza-se no dia 8 de maio.

Oliveira do Bairro

O Rotary Club de Oliveira do Bairro vai prestar uma homenagem pública a António Dias Cardoso, homem que, ao longo da sua vida, tem demonstrado “uma grande e inequívoca dedicação à sua comunidade, tanto na vida política, como na vida económica, profissional e cultural, nomeadamente”.

Por esses motivos, o Rotary Club de Oliveira do Bairro, enquanto associação de profissionais, entendeu que essa dedicação merece ser relevada publicamente. Assim, a população oliveirense terá a oportunidade de lhe manifestar o seu reconhecimento e, por outro lado, todos e em especial as gerações mais novas, poderão melhor perceber como uma pessoa, ao longo da sua vida, pode e deve ser útil à sociedade.

O almoço de homenagem a Dias Cardoso realiza-se no dia 8 de maio, às 13h, no Hotel Paraíso, em Oliveira do Bairro, almoço para o qual o Rotary convida todos os interessados a inscreverem-se.

Essa inscrição pode ser feita até 4 de maio, através do email rcobairro@gmail.com, ou através dos telefones 966 764 079, 968 139 050, 917 818 868 ou 965 025 865.