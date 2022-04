Solidariedade com a Ucrânia e homenagens marcam 25 de Abril em Cantanhede

Uma palestra de Ângelo Correia sobre “Democracia, Autocracia, Paz e Guerra” é um dos pontos altos da Cerimónia Solene Comemorativa do 48.º aniversário do 25 de Abril, no Município de Cantanhede. Agendada para as 15h30, a sessão inclui intervenções dos representantes dos órgãos autárquicos e a entrega de Votos de Louvor e Reconhecimento a personalidades do concelho que se distinguiram pelo mérito da sua ação cívica, educativa e sociocultural.

Na celebração do acontecimento que marcou a transição de Portugal para o regime democrático será ainda simbolicamente assinalado o sofrimento e a luta do povo ucraniano para defender os valores da Liberdade e da Democracia.

A sessão prosseguirá com a entrega de Votos de Louvor e Reconhecimento atribuídos a cinco personalidades de Cantanhede, pelo mérito da sua atividade e intervenção em diferentes domínios, conforme consta na deliberação camarária aprovada para o efeito, por unanimidade.

As comemorações do 48.º Aniversário do 25 de Abril em Cantanhede incluem, nessa data, a já habitual deposição de uma coroa de flores junto ao busto de Jaime Cortesão, inteletual, político, escritor e historiador natural da vila histórica de Ançã.

O programa da efeméride inclui ainda, nos dias 23 e 24 de abril, um evento internacional para assinalar os 40 anos do computador ZX Spectrum, que terá lugar no Centro Social e Paroquial de S. Pedro, onde decorrerá também, a partir das 22h de 24 de abril, o Cant’Fado, espetáculo que conta com a participação de Yola Dinis, Carolina Pessoa, Nuno Sérgio e Bruno Costa, acompanhados por exímios músicos – Armindo Fernandes (guitarra portuguesa), Ni Ferreirinha (Viola de fado), Fábio Rocha (Viola baixo) e Miguel Gomes (percussão) – que proporcionarão uma extraordinária Gala de Fado, num cruzamento elegante entre a música de Coimbra e a de Lisboa.

PROGRAMA

23/24 de abril

10h/18h Comemorações dos 40 anos do ZX Spectrum, no Centro Social e Paroquial de S. Pedro

24 de abril

22h Espetáculo Cant’Fado com Bruno Costa, Carolina Pessoa, Nuno Sérgio e Yola Dinis, no Centro Social e Paroquial de S. Pedro (Cantanhede)

25 de abril

10h30 Deposição de uma coroa de flores junto ao busto de Jaime Cortesão, na Praça Dr. Jaime Cortesão, em Ançã

15h30 Solta de Pombos pela Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense

Sessão solene comemorativa do 48.º aniversário do 25 de Abril, com palestra de Ângelo Correia, no salão nobre dos Paços do Concelho