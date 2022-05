Alunas de Vagos e Águeda estão na fase nacional do Concurso de Leitura

Na foto, Leonor Rosete, da EB1 de Calvão, com o escritor Pedro Chagas Freitas, que integrou o júri

Leonor Augusto Rosete, da EB1 de Calvão do Agrupamento de Escolas de Vagos (1.º ciclo) Margarida Pereira, do Agrupamento de Escolas de Águeda (2.º ciclo) e Sara Oliveira, da Escola Secundária Marques Castilho (Águeda) são as três bairradinas que venceram a final Intermunicipal do Concurso de Leitura, que decorreu no dia 23 de abril, no Auditório do Cineteatro de Estarreja. No 3.º ciclo, o 1.º lugar foi para Miguel Teixeira, da Escola Básica de São Bernardo (AE José Estêvão).

Os vencedores desta fase irão representar a Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA) na fase nacional da 15.ª Edição do Concurso Nacional de Leitura, que terá lugar em Almada, entre os dias 10 de maio e 4 de junho.

Na fase intermunicipal participaram os alunos vencedores das fases municipais, de cada um dos Municípios da CIRA, num total de 44 alunos, 11 por cada ciclo escolar.

Os prémios atribuídos pela Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro foram distribuídos de acordo com a classificação final dos concorrentes, de cada ciclo de ensino: 1.º lugar, um cheque no valor de 250 euros; 2.º lugar, um cheque no valor de 150 euros; 3.º lugar, um cheque no valor de 100 euros. Todos os alunos e escolas concorrentes tiveram direito a um certificado de Participação.

Confira aqui todos os vencedores:

1.º ciclo

1.º Lugar – Leonor Rosete – Escola Básica 1 de Calvão (AE Vagos)

2.º – Laura Pereira – Centro Escolar Nossa Srª. do Pranto (AE Ílhavo)

3.º – Lucas Sousa – Escola Básica de Bustos (AE Oliveira do Bairro)

2.º Ciclo

1.º Lugar – Margarida Pereira – Agrupamento de Escolas de Águeda

2.º – Joana Magalhães – Colégio Salesianos de Mogofores (Anadia)

3.º – Joana Carlos – EB Gafanha Nazaré (AE Gafanha da Nazaré)

3.º Ciclo

1.º – Miguel Teixeira – Escola Básica de São Bernardo (AE José Estêvão)

2.º – Mariana Rosa – Agrupamento de Escolas de Águeda Sul

3.º – Luísa Penajóia – Escola Padre António Morais da Fonseca (AE Murtosa)

Secundário

1.º – Sara Oliveira – Escola Secundária Marques Castilho (Águeda)

2.º – Constança Seabra – Colégio Nossa Senhora da Assunção (Anadia)

3.º – João Pedro Rodrigues – Escola Secundária José Macedo Fragateiro (AE Ovar)