Anadia: Vereador socialista adverte executivo para a degradação de vários parques infantis

O estado de degradação em que se encontram alguns parques infantis do concelho fez azedar a reunião de câmara, com o vereador André Henriques, do PS, a ameaçar o executivo de que, se nada for feito, irá apresentar queixa à ASAE. A presidente da autarquia, Teresa Cardoso, não gostou e ripostou dizendo: “se calhar o senhor foi o próprio que já denunciou algumas situações à ASAE porque eles, por acaso, até já cá vieram”.

O vereador deu mesmo como exemplo, um parque infantil, localizado a 50 metros da Câmara Municipal, que “está com o piso desgastado, com equipamentos partidos, superfícies cortantes e perfurantes, com fios elétricos desprotegidos e com um vergonhoso estado de limpeza, cheio de musgo e verdete”.

