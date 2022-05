Atletismo: CAOB conquista Olímpico Jovem Distrital

O CAOB venceu o Olímpico Jovem Distrital, prova rainha do atletismo juvenil, disputada este fim de semana na pista de Vagos. A equipa de Oliveira do Bairro foi a melhor do distrito, no setor feminino, e a segunda melhor, em masculinos, consolidando-se como uma das principais referências do atletismo regional e nacional, nos escalões de formação.

Com 17 medalhas conquistadas nas várias disciplinas, 11 das quais de ouro, os atletas oliveirenses estiveram em grande plano na edição 2022 do Olímpico Jovem Distrital, disputado por iniciados e juvenis de todo o distrito de Aveiro.

Excelentes resultados que culminaram na melhor participação de sempre do CAOB nesta competição, com títulos por equipas em ambos os géneros. Foi de resto o único clube a conseguir esse feito.

Os atletas de Oliveira do Bairro foram especialmente dominadores das provas de corrida. Em iniciados femininos, duas atletas fizeram a dobradinha. Joana Ferreira dominou a velocidade, com vitórias nos 80 e 250m. Enquanto a sua colega de equipa, Francisca Henriques repetiu a proeza no meio-fundo, com triunfos nos 800 e 1500m.

Já em masculinos, o iniciado Duarte Vilas Boas também fez o pleno, ao vencer no sábado os 1500m obstáculos, e já no domingo os 800m. Em ambos os casos com recordes pessoais.

Ainda neste escalão, destaque para a vitória de José Azevedo no quadruplo salto. Ele que já tinha sido segundo classificado, na corrida de 1500m. Também duplo medalhado, Diogo Pacheco conquistou o bronze nas provas de 250m barreiras e quadruplo salto.

A encerrar o medalheiro em iniciados, destaque ainda para Maria Monteiro e Tomás Ferreira, ambos com medalhas de prata nas provas de 250m e lançamento do peso, respetivamente.

Já no escalão de juvenis, entrada com o pé direito na época de verão para vários dos mais destacados atletas do CAOB. Lara Pinto e Maria Vieira foram 1ª e 2ª classificadas nos 200m. Esta última venceu ainda o salto em comprimento.

Por sua vez, os fundistas Matheus Pinto e Mariana Oliveira confirmaram o favoritismo com vitórias nos 800m, ambos com novos recordes pessoais.

Com estes desempenhos, há vários oliveirenses em boa posição de serem convocados para representar o distrito de Aveiro, no Olímpico Jovem Nacional. Competição que vai reunir no Algarve os melhores iniciados e juvenis portugueses, em representação das suas seleções distritais, nos dias 4 e 5 de junho.