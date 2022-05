Centenas de alunos invadiram Vagos para o XVI Mega Sprinter

O Estádio Municipal de Vagos encheu para receber a XVI edição do Mega Sprinter Nacional, que contou com centenas de alunos, professores e dezenas de país, ao longo dos dias 29 e 30 de abril.

Depois de um primeiro dia agitado, que contou com a realização da cerimónia de abertura e das primeiras provas, ao início da noite, no sábado, decorreu a 2.ª jornada, com a realização das provas de velocidade, mega km, salto em comprimento, lançamentos e estafetas. Numa manhã de sol e com as condições ideais, foi notório o excelente convívio entre todos, bem como a elevada competitividade, proporcionando a todos um ambiente inesquecível.

O ambiente animou com a presença dos campeões e recordistas nacionais, Lorene Bazolo e Leandro Ramos, padrinhos da prova, dois extraordinários exemplos para as gerações mais novas e que não pararam de responder às solicitações dos jovens presentes em Vagos, quer os já habituais “selfies”, quer para os autógrafos. Vários participantes, professores e entidades presentes assinalaram que o Mega Sprinter é um projeto muito importante para o Desporto Escolar, representando ainda um “casamento feliz entre o desporto e as escolas”, tal como destacou o Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Correia, durante a cerimónia de abertura.

Motivar e sensibilizar para a prática do Atletismo

Este projeto tem por objetivo motivar e sensibilizar todos os alunos para a prática do Atletismo e deste modo promover a deteção de talentos nas diferentes disciplinas, nomeadamente Estafeta Mista 8 X (5 X 14m) – Infantis B e Iniciados; Mega Sprint – Infantis B e Iniciados; Mega Salto – Infantis B e Iniciados; Mega KM – Infantis B e Iniciados; Mega Lançamento – Iniciados; Mega Lançamento de Precisão – Alunos em Cadeiras de rodas – Escalão único.

No presente ano letivo 2021/2022, ao longo das diferentes fases escolares, locais e regionais, participaram mais de 15.000 alunos, envolvendo também muitas centenas de professores que estiveram envolvidos na organização e enquadramento das atividades competitivas.

Os resultados finais do XVI Mega Sprinter disponíveis aqui.