Exposição de Orquídeas está de regresso a Cantanhede  

Pavilhão “Os Marialvas” recebe, nos dias 14 e 15, mostra variada de orquídeas, com o aliciante extra de, este ano, estarem disponíveis orquídeas importadas do Brasil.

Após dois anos de interrupção devido à pandemia de Covid-19, regressa este fim-de-semana (sábado e domingo) a Cantanhede mais uma edição da Exposição de Orquídeas do Concelho de Cantanhede.

À semelhança das edições anteriores, o evento de entrada livre decorre no Pavilhão “Os Marialvas” e resulta de uma parceria do Município de Cantanhede, através do Gabinete Municipal de Apoio ao Agricultor, com a Associação Portuguesa de Orquidofília.

Nesta mostra, os visitantes terão a oportunidade de apreciar e adquirir um variado leque de orquídeas, com o aliciante extra de este ano estarem disponíveis orquídeas importadas do Brasil.

A exposição reunirá as melhores espécies desta flor, quer por expositores e colecionadores privados, mas também de alunos de uma Universidade de Tempos Livres do Concelho de Cantanhede, que demonstraram interesse em participar depois da visita à exposição da Associação Portuguesa de Orquidofília realizada no Porto.

Mercê da disponibilidade e colaboração dos expositores, associados e dos orquidófilos em geral, além da venda de flores, os visitantes poderão apreciar uma mostra nacional de orquídeas em flor.

A edição de 2022 da Exposição de Orquídeas de Cantanhede contará com um maior número de expositores/vendedores e do programa constam workshops em torno desta temática.

No sábado, pelas 16h, Nuno Raposo fala de “Tillandsias – Não somos Catos” e no domingo, à mesma hora, José Costa aborda o “Cultivo de Phaleonopsis”.

Estarão no recinto também dois stands dedicados à venda de produtos regionais, como vinhos, frutas e legumes da época, doçaria, queijos, compotas, azeite e mel, entre outros.

A 3.ª Exposição de Orquídeas do Concelho de Cantanhede pode ser visitada das 11h às 19h de sábado (dia 14) e das 10h às 18h de domingo (dia 15).