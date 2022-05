Final Four da Taça Distrital de Futsal já tem data e local definidos

O Pavilhão Municipal de Barcouço vai receber, nos dias 21 e 22 de maio, a Final Four da Taça Distrital de Aveiro. Centro Cultural de Barrô, Juventude de Fiães, FC Arouca e FC Barcouço vão disputar, entre si, a prova rainha do futsal aveirense.

Depois de no fim de semana passado se ter sagrado campeão da 2.ª Divisão e de garantir a subida ao principal escalão do futsal distrital aveirense, o Centro Cultural de Barrô pretende repetir a façanha alcançada em 2004/2005, de conquistar a segunda taça distrital no seu palmarés.

A equipa comandada por Franklin Santos não teve grande sorte no sorteio, pois terá pela frente numa das meias-finais, a Juventude de Fiães, que nesta altura lidera a fase de apuramento de campeão do Campeonato Grande Hotel de Luso. O jogo realiza-se dia 21, às 15h30.

A outra meia-final vai opor o FC Barcouço, que está no quarto lugar no apuramento de campeão, contra o FC Arouca, que é terceiro na Série 1 da fase de manutenção.

A formação de Barcouço joga a decisão da Taça Distrital de Futsal em casa e, com os adeptos do seu lado, poderá ser um importante incentivo para arrecadar o troféu.

Os vencedores de ambos os duelos encontram-se no dia seguinte, pelas 16h, para a grande final.