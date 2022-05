Futsal: FC Barcouço conquista Taça Distrital de Aveiro

O FC Barcouço venceu a Juventude de Fiães e conquistou a Taça de Aveiro de futsal masculino. No jogo decisivo, a formação mealhadense superiorizou-se por 5-2.

A final four da prova foi disputada no Campo Parque Povo de Barcouço, na Mealhada. A tarde de sábado começou com a primeira meia-final, disputada entre a Juventude de Fiães, vencedora do Campeonato Grande Hotel de Luso, e o Centro Cultural de Barrô, campeão da 2.ª Divisão Distrital. Aí, a turma de Fiães foi melhor, vencendo por 12-3 e assegurando um lugar na final. Pouco depois, o FC Barcouço, a jogar em “casa” levou a melhor sobre o FC Arouca, por 7-1, tendo reservado o direito a disputar o encontro decisivo.

Na final, até foi a Juventude de Fiães a começar melhor, abrindo a contagem por intermédio de Ricardo Oliveira. De seguida, Rúben Marques igualou e, ainda na primeira parte, Franklin Diniz bisou, dando vantagem de dois golos ao Barcouço.

Na segunda metade, Miguel Martins e Hugo Cortesão aumentaram a contagem, com Diogo Silva a reduzir em cima do apito final, fixando o 5-2.