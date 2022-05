Leandro Ramos é campeão Ibero-Americano no lançamento do dardo

Leandro Ramos, em representação de Portugal, sagrou-se em Alicante, Espanha, campeão Ibero-Americano no lançamento do dardo.

O atleta bairradino (natural de Bustos, Oliveira do Bairro), que há uma semana bateu o recorde (84,78 metros) nacional do lançamento do dardo no Meeting de Doha, da Liga Diamante, não começou muito bem o concurso, mas chegou aos 80 metros no terceiro ensaio e melhorou para 81,37 metros ao quinto ensaio e conquistou o ouro.

Mesmo não tendo batido o recorde dos campeonatos, 81,75 metros, Leandro Ramos voltou a demonstrar que está em grande forma.