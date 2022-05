Piqueniques inesquecíveis transformados em experiências únicas

O projeto, que conta com um mês e meio de vida, tem vindo a superar as expectativas das suas criadoras e tido bastante adesão, fundamentalmente por parte de pessoas vindas de fora.

A casta Maria Gomes tem sido a musa inspiradora das anadienses Patrícia Oliveira e Margarete Varandas, que lançaram recentemente um projeto repleto de criatividade, direcionado para o enoturismo.

As jovens, conhecidas por ‘As Marias Gomes’ [graças ao baloiço panorâmico, em forma de pipa, batizado de ‘Maria Gomes’, que criaram em S. Lourenço do Bairro e que marcou o início da aventura destas duas amigas empreendedoras], surgem agora com um conceito diferente, mais arrojado e inovador à volta de piqueniques, mas estes elevados ao expoente do requinte e do bom gosto.

Margarete e Patrícia decidiram fazer deste contacto com a natureza momentos inesquecíveis e proporcionar experiências exclusivas na área do enoturismo. Uma ideia que se está a fazer notar através de Piqueniques Premium. Momentos repletos de requinte e charme que acabam por se transformar em experiências únicas.

Ao JB avançam que “o novo projeto surgiu também de uma contínua análise do que ainda se poderia fazer pela região e que tipo de serviços turísticos poderiam ser oferecidos a quem visita o território”.

