Degustação de vinho e espumante para assinalar Dia do Enoturismo na Mealhada

Os turistas que, neste domingo, dia 13 de novembro, passarem pelos postos de turismo do concelho da Mealhada (Mealhada e Luso – Bussaco) serão surpreendidos com o convite à degustação de vinhos e espumantes dos produtores que integram a marca “4 Maravilhas da Mesa da Mealhada – Água l Pão l Vinho l Leitão”. Esta é a forma da autarquia se associar às comemorações do Dia Mundial do Enoturismo, que se realizam em mais de 600 cidades do mundo.

“Sendo o vinho um dos ícones principais do nosso território, com a componente muito específica dos espumantes, faz todo o sentido estejamos associados a esta rede de cidades no mundo, até porque integramos a Associação de Município Portugueses do Vinho. Criámos aqui uma experiência que é uma oportunidade de chamar a atenção do turista para este produto endógeno do nosso território e para a marca que procuramos afirmar, até porque, ao promover o vinho, estamos necessariamente a promover toda a nossa gastronomia”, sublinha Filomena Pinheiro, vice-presidente da Câmara Municipal da Mealhada.

O Posto de Turismo de Loja da 4 Maravilhas da Mealhada e o Posto de Turismo Luso-Bussaco estarão de portas abertas, este domingo, entre as 10h e as 18h.

O Dia Europeu do Enoturismo foi instituído em 2009 pela Rede Europeia das Cidades do Vinho (Recevin), passando a ter um carácter mundial a partir de 2019. A AMPV é parceira da Recevin na promoção desta iniciativa, dinamizando-a a nível nacional em colaboração com os municípios e Rotas do Vinho. São ainda parceiros desta comemoração a Città del Vino (Itália), Acevin (Espanha) e a AMETUR.