Rafael Rodrigues convocado para a Seleção Nacional Sub-21

O selecionador nacional Sub-21, Rui Jorge, anunciou, hoje, os convocados para os últimos três jogos de qualificação para o Campeonato da Europa Roménia/Geórgia 2023. Rafael Rodrigues, do SL Benfica, é um dos grandes destaques.

O jovem lateral esquerdo, de 20 anos, natural de Oliveira do Bairro, faz a sua estreia, ele que no passado dia 25 de abril, conquistou a UEFA Youth League, a mais importante competição do escalão Sub-19 a nível europeu, em representação do Benfica.

Portugal que lidera o Grupo 4 de qualificação vai defrontar a Bielorrússia, Liechtenstein e Grécia.

Tem sido uma época tremenda para o jovem bairradino. O maior feito foi sagrar-se campeão da Europa de Sub-19, um título inédito para Rafael Rodrigues, ele que foi um dos totalistas, ao participar nos seis jogos da fase de grupos, tendo marcado um golo ao Bayern, na vitória por 2-0, e nos quatro jogos a eliminar até chegar à final, onde o Benfica goleou o Rde Bull Salzburgo, por 6-0.

Por via desse feito, a Câmara Municipal de Oliveira do Bairro aprovou por unanimidade, na reunião de Câmara, no dia 12 de maio, um voto de louvor a Rafael Rodrigues.

E a cereja no topo do bolo aconteceu com a chamada de Rui Jorge para representar a Seleção Nacional de Sub-21 nos três jogos de qualificação que faltam do Grupo 4.