Revista à Portuguesa em Oiã com Florbela Queiroz e Natalina José

“Olha que Duas” junta este sábado duas das maiores vedetas do teatro de revista, no auditório de Oiã.

O Auditório de Oiã, no concelho de Oliveira do Bairro, vai receber no próximo sabado, dia 21, a revista “Olha que Duas”, liderada pelas conhecidas veteranas Florbela Queiroz e Natalina José, duas das maiores vedetas do teatro de revista.

Acompanhadas pelos atores-cantores Raquel Caneca e Gonçalo Brandão e dos atores Ricardo Miguel e Sara Inês, a nova revista tem esgotado todas as sessões realizadas até ao momento.

O espetáculo, marcado para as 21h30, é organizado em parceria com a União Desportiva Cultural e Recreativa do Silveiro.

A Revista apresenta número de crítica social e política como as “Apanhadas” (mulheres de banqueiros presas pelas ações dos maridos), “Dissolvidas (deputadas que perderam o mandato), “Jejum Inexistente” (um senhor obeso que aderiu a uma dieta estranha) entre muitos outros momentos de gargalhadas.

Com textos de Flávio Gil, Renato Pino e Luís Viegas a revista apresenta também a recriação de dois textos de César de Oliveira e músicas de Carlos Dionísio.

Com um guarda roupa luxuoso e atrativas projeções, esta revista tem todos os ingredientes para honrar a história da Revista à Portuguesa.

Florbela e Natalina dão o nome à revista e é caso para dizer :” Olha que duas!”

Os bilhetes podem ser reservados através do número 917791497 ou 91294895.