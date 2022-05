Sangalhos: Velódromo recebe Campeonato Nacional de Esgrima

No próximo fim de semana, o Velódromo Nacional de Sangalhos vai acolher o Campeonato Nacional de Seniores – Troféu José Valarinho, nas armas de sabre, florete e espada.

As competições individuais decorrem no primeiro dia (21 de maio) e as provas de equipa realizam-se no segundo dia (22 de maio).

Este campeonato deverá juntar cerca de 170 atletas.

Esta edição, no âmbito do centenário da Federação Portuguesa de Esgrima (1922-2022), homenageia o seu antigo presidente, José Júlio de Azevedo Valarinho, que faleceu em março.

As entradas são gratuitas.