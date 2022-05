Sarau Vagos em Movimento junta luz, cor, música e dança

Amanhã, dia 7 de maio, pelas 21h, o Pavilhão Municipal de Vagos recebe a 16.ª edição do Sarau Vagos em Movimento.

Este vai ser mais um evento pleno de luz, cor, música dança e muita animação que congregará a participação de escolas de dança, ginásios, academias e diversos clubes do distrito.

A abertura do evento vai estar a cargo da Escola de Música Arte e Som e estão já confirmadas 21 apresentações por parte da Escola de Ginástica de Aveiro, Full Dance Studio, Dança em Movimento, Pestinhas, Academia de Ginástica “Ritmos”, Gorillaz, Casa do povo da Gafanha da Nazaré, EB José Ferreira Pinto Basto, EPADRV, Zumba Kids e Costa Verde com a professora Carla Reis, Emotion, Academia de Artes 1ª Posição com demonstração de Kempo e a Escola Ritmo das Formas.

A entrada é livre e estão todos convidados para passar um serão fantástico no Pavilhão Municipal de Vagos.