Sinfonia de cores em exposição na Biblioteca Municipal de Cantanhede

A artista já expôs no Mercado Velho, em Tondela, no Museu Municipal Manuel Soares de Albergaria, em Carregal do Sal e na Câmara Municipal de Mortágua.

Está patente ao público, até ao dia 31 de maio, na Biblioteca Municipal de Cantanhede, a exposição de pintura Sinfonia de cores. Composta por trabalhos em acrílico fluído, a mostra é constituída por 28 trabalhos da artista plástica, Manoela Porto, que expõe, pela primeira vez, em Cantanhede.

Natural do concelho de Mortágua, Maria Manoela Porto nasceu em 1951, mas viveu em Moçambique até 1975, regressando nesse ano a Portugal, tornando-se profissional no setor bancário.

Fascinada desde jovem pelas artes, foi após a reforma que Manoela Porto começou a interessar-se pela pintura, iniciando-se na técnica de pintar em tecido, modalidade que desenvolveu com mestria. A curiosidade artística motivou-a a experimentar novas técnicas de pintura, despertando-lhe o gosto para a do óleo sobre tela, com representação de motivos figurativos.

Há cerca de três anos, Manoela Porto sentiu necessidade de experimentar métodos novos na sua técnica de pintura, ampliando as temáticas dos seus trabalhos e a forma de os produzir, experimentando assim a pintura com acrílico fluído sobre tela.

Na pintura com acrílico fluído sobre tela não se utilizam pincéis ou espátulas na criação das composições, exige-se, apenas, a utilização das tintas numa consistência determinada, mais fluída, de forma que as tinturas escorram facilmente e se misturem harmoniosamente umas com as outras, sobre a tela, fazendo surgir trabalhos artísticos únicos, irrepetíveis e de grande impacto visual. Esta técnica de pintura torna cada tela uma peça única e ímpar, em cada derrame há uma expectativa singular.