“Sou muito feliz, porque estou a dar continuidade àquilo que comecei muito cedo, em criança. É incrível aos 52 anos continuar a fazer o que fazia aos 3 anos de idade, com o mesmo impulso.”

António Conceição nasceu em Tarrafal de S. Nicolau, Cabo Verde, há 52 anos. Desde que se lembra que o desenho e a pintura fazem parte da sua vida. Veio para Portugal “a cavalo” do curso de Belas Artes – como o próprio diz -, com um forte desejo de ser artista.

A arte urbana tem sido o foco dos últimos anos, com trabalhos impactantes na região. O ponto de encontro para esta conversa foi em Vagos, onde reside há 12 anos.

Leia a entrevista completa na edição impressa ou digital