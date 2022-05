Tiago Nunes Campeão Nacional Universitário e CC Barrô é campeão da 2.ª Distrital de Futsal

O atleta da ADREP, em representação da Universidade de Aveiro, sagrou-se em Beja Campeão Nacional Universitário no lançamento do disco. O jovem bairradino conseguiu o lançamento acima dos 40m com disco de 2kg. Faltava-lhe uma vitória para subir à 1.ª Divisão Distrital de Futsal. Acabou por não ser preciso. O Centro Cultural de Barrô perdeu em casa com o Novasemente por 5-1, mas beneficiou da derrota do Lamas Futsal, também em casa, para garantir a subida e o título de campeão da 2.ª Divisão.

No apuramento de campeão do Campeonato SABSEG, Águeda e Oliveira do Bairro dividiram os pontos, após um empate a um golo, numa jornada que consagrou o Beira-Mar com o título de campeão e o regresso ao Campeonato de Portugal.

Na fase de manutenção, o Pampilhosa, ao vencer no terreno do Alba, por 1-0, é o novo líder.

O Fermentelos venceu na casa do último, o Válega, por 3-0, o mesmo resultado com que a LAAC regressou às vitórias em casa frente ao Avanca.

Na 2.ª Divisão Distrital e na única coisa que está em jogo, o acesso ao playoff, o Ribeira/Azenha foi goleado na casa do Águas Boas, por 4-1, mas continua a depender de si, pois o VN Monssarros não foi além de um nulo na receção ao Mourisquense B. As duas equipas estão separadas por três pontos e na última jornada, o Azenha joga em casa com o Santo André e o Vila Nova tem deslocação curta ao terreno do Aguinense.

No ciclismo, António Morgado, em representação da Seleção Nacional, terminou na segunda posição a Corrida da Paz, prova da Taça das Nações de Juniores, disputada na Chéquia. O português, que alinha na Bairrada Cycling Team, ganhou a classificação da montanha.