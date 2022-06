Bairrada tem 9 empresas Gazela a consolidar competitividade da Região Centro

A região Centro conta com 91 empresas Gazela – das quais nove são da Bairrada -, que empregam 3.875 pessoas e geram um volume de negócios de 914 milhões de euros e 571 milhões de euros de exportações. Conclusões do último estudo efetuado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) sobre as empresas Gazela existentes na região Centro em 2021, com base em informação económica disponível para 2020.

Trata-se de empresas jovens que, num curto espaço de tempo, apresentam um crescimento acelerado no emprego e no volume de negócios. São uma reduzida percentagem do universo das empresas, mas estão presentes em todos os setores de atividade e diferenciam-se, também pelo seu posicionamento nos mercados e pela sua capacidade de gestão e de risco.

Isabel Damasceno, presidente da CCDRC, sublinha que “num ano que pôs à prova a resiliência das empresas, é com grande satisfação que observamos que a região Centro tem, uma vez mais, um número muito relevante de empresas Gazela, que muito têm contribuído para o crescimento da economia regional, reforçando fortemente a inovação, a atratividade e a competitividade da região Centro. Com estas 91 empresas, passa para 588 o número de empresas que, ao longo destes últimos dez anos, conseguiram esta distinção, que destaca as suas capacidades de criar emprego, dinamizar o mercado e potenciar o desenvolvimento económico.

Na Bairrada, Águeda e Cantanhede lideram

Na Região Centro, os concelhos de Leiria (10) e Coimbra (6) são os que têm um maior número de empresas Gazela, seguidos pelos municípios de Aveiro, Ovar, Torres Vedras e Viseu (com 5 empresas cada). Com quatro e três empresas gazela, surgem, respetivamente, os municípios de Águeda (4), Castelo Branco (3) e Covilhã (3). Os municípios de Abrantes, Alcobaça, Alenquer, Caldas da Rainha, Cantanhede, Pombal e Tomar apresentam duas empresas gazela, cada. Anadia, Mealhada e Vagos têm uma empresa Gazela cada.

Estas empresas têm um elevado potencial para gerar novos de postos de trabalho, tendo mais do que triplicado as pessoas ao serviço entre 2017 e 2020.

O volume de negócios cresceu quase dezasseis vezes entre 2017 e 2020, pois estas 91 empresas Gazela faturaram 58 milhões de euros em 2017 e 914 milhões de euros em 2019.

O total de exportações destas empresas soma cerca de 571 milhões de euros, em 2020, o que representa, em termos médios, 68% do volume de negócios;

Trinta por cento destas empresas desenvolve as suas atividades nas indústrias transformadoras, que, em conjunto com o setor do comércio (20%) e da construção (19%), representam dois terços das empresas Gazela da região.

Empresas Gazela da Bairrada

Águeda: Imanuel F.R. Moreira, Unip. Lda.; RCN – Innovation in Aluminium Systems Lda.; Triangle’s – Cycling Equipments S.A.; Youngsource Electronics Lda.

Cantanhede: Consteel; Kemi – Pine Resins Portugal

Mealhada – Nélia Sousa Unip. Lda.

Anadia – Quinta das Bágeiras

Vagos – Rioboco