Beatriz Azevedo (CAOB) no Campeonato da Europa Sub-18

Beatriz Azevedo, atleta do Clube de Atletismo de Oliveira do Bairro (CAOB), vai representar Portugal no Campeonato da Europa Sub-18. Garantida a marca de qualificação nos 1500m, a jovem fundista do CAOB vê a sua presença confirmada na competição que reúne, em Israel, os melhores juvenis da Europa, entre 4 e 7 de julho.

Esta convocatória confirma a estreia de uma atleta do CAOB, jovem clube fundado há 4 anos, em Campeonatos da Europa. Com importantes progressos registados ao longo desta época, Beatriz Azevedo estabeleceu nos 1500m um novo recorde pessoal com 4m34s, e conseguiu, assim, o passaporte para a sua primeira internacionalização.

Carolina Ribeiro, do Recreio de Águeda, também foi convocada para representar Portugal no Campeonato da Europa de Corrida de Montanha, nas Ilhas Canárias, de 1 a 3 de julho.