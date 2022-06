Campos de padel de Oliveira do Bairro já estão inaugurados

Foram inaugurados, no passado dia 7, os dois campos de padel panorâmicos, localizados no Parque Desportivo Municipal da cidade, resultado de um investimento de cerca de 110 mil euros, no âmbito do Orçamento Participativo (OP) de Oliveira do Bairro.

Estes novos equipamentos desportivos são a concretização de um projeto aprovado na edição de 2019 do OP e, segundo Susana Martins, vereadora do Desporto da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, tratam-se de “um complemento à vasta oferta do Município na área desportiva, dando sequência à dinâmica que temos implementado, oferecendo aos nossos munícipes a possibilidade de experimentarem uma nova modalidade”.

“Os campos vão funcionar, numa primeira fase, apenas em regime de aluguer, podendo as reservas ser de 60, 90 ou 120 minutos, correspondente a uma taxa de 20€, 30€ ou 36€, respetivamente, valores que incluem, se necessário, a cedência de raquetes e bolas”, explicou a autarca.

Recorde-se que o projeto para a construção destes campos foi inicialmente aprovado com 85 mil euros de dotação e posteriormente alvo de uma reformulação, na sequência dos trabalhos necessários para a sua implementação no local escolhido.

A empreitada contemplou a construção de muros de contenção de terras, para a nivelação da superfície onde foram implantados os dois campos, piso em relva sintética, sistema de iluminação, cobertura e ainda um conjunto de outras condições necessárias ao bom funcionamento desta modalidade desportiva.

Os campos de padel já se encontram disponíveis ao público, nos horários de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 22h00, e aos sábados, das 9h às 13h e das 15h às 18h, estando encerrados aos domingos e feriados.

Já a reserva destes equipamentos pode ser feita presencialmente, na secretaria das Piscinas Municipais de Oliveira do Bairro, ou através do contacto do Parque Desportivo Municipal: 234 732 120.