Cuca Roseta encerrou e encantou Feira de Artesanato e Gastronomia da Mealhada

Centenas de pessoas encerraram a Feira de Artesanato e Gastronomia – Mealhada 2022 a cantar com Cuca Roseta numa noite quente em que cantora e público fizeram uma grande festa. Terminaram, nop domingo, nove dias de um certame que deu nova vida ao centro da Mealhada.

No último dia da principal festa do Município, subiram ao palco Francisco Saldanha, um talentoso músico do concelho, e a fadista Cuca Roseta que fez uma verdadeira festa com o público ao som de músicas bem conhecidas como “Amor Ladrão” ou “Fado da Vida”.

“Creio que atingimos o objetivo a que nos propusemos de dinamizar o centro da cidade, trazer vida ao espaço magnífico que é o nosso Jardim Municipal, valorizando o artesanato, a gastronomia e a nossa cultura”, sublinha António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada.

Gil Ferreira, vereador da Cultura, destacou a diversidade cultural conseguida, com o palco dedicado às coletividades e com o palco principal a acolher artistas do concelho e artes culturais desde a música ao cinema e teatro. “Conseguimos uma programação com artistas do Município que mostraram estar à altura a todos os níveis. Trouxemos às pessoas diversas tipologias de espetáculo não nos ficando apenas pela música. Conseguimos, assim, que os artistas se valorizassem e valorizarmo-nos enquanto comunidade”.

Também Hugo Silva, vereador com o pelouro da Feira de Artesanato e Gastronomia, ressalvou terem sido atingidos os objetivos do evento. “A Feira teve um encaixe pleno no que idealizámos e nos propusemos fazer. Trouxemos vida ao centro da Mealhada, com fluidez nos diversos espaços, com mostra dos serviços, desde a área 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada à área da Juventude”, sublinha.

A Feira de Artesanato e Gastronomia – Mealhada 2022 decorreu de 4 a 12 de junho, no Jardim Municipal da Mealhada, com entradas gratuitas.