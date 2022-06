Estação Náutica de Vagos na rota do Caminho Marítimo de Santiago

A Ria de Aveiro e a suas seis estações náuticas certificadas contam com mais um produto turístico – uma rota náutica e religiosa, que poderá ser praticada em qualquer altura do ano e recebida pelos clubes náuticos localmente instalados.

No próximo fim de semana, de 4 a 6 de junho, as seis Estações Náuticas da Ria de Aveiro, certificadas como Estações Náuticas de Portugal – Ílhavo, Aveiro, Ovar, Murtosa, Estarreja e Vagos – irão receber o cruzeiro inaugural do “Caminho Marítimo de Santiago”, composto por cerca de cerca de 20 embarcações de recreio que estão a fazer esta “peregrinação marítima”, liderada pela Caravela Portuguesa Vera Cruz.

O projeto “Caminho Marítimo de Santiago em Portugal” pretende recriar, na costa portuguesa, a viagem da “Barca de Pedra” que, segundo reza a lenda, no ano 40 do primeiro milénio transportou o corpo do Santo peregrino desde Jaffa na Palestina até Campus Stella na Galiza. O Cruzeiro Inaugural em 2022 teve início em Vila Real de Santo António a 28 de maio e término no dia 13 de junho em Santiago de Compostela.

Chegada no sábado à Ria de Aveiro

A chegada das embarcações, à Ria de Aveiro, está prevista para o dia 4 de junho a partir das 17h. Perspetiva-se que a Caravela Vera Cruz seja a primeira a chegar, a partir desta hora. Ficará ancorada no “Porto Bacalhoeiro” (Porto de Pesca do Largo do Porto de Aveiro, na Gafanha da Nazaré). As restantes 17 embarcações serão acolhidas e distribuídas pelos vários portos de abrigo e/ou pesca da Região.

Visita ao Santuário de Nossa Senhora de Vagos

No domingo, dia 5 de junho, os tripulantes e os peregrinos do cruzeiro terão a possibilidade, durante a manhã, de fazer algumas visitas organizadas ao território, sendo que Vagos acolherá um grupo para conhecer o Santuário de Nossa Senhora de Vagos. Pelas 13h30, todos os peregrinos juntar-se-ão no Cais Criativo Costa Nova para almoçar e confraternizar com as entidades locais. Ainda, ao longo do dia, a Caravela estará aberta ao público, das 10h às 13h e das 14h às 16h30.

No mesmo dia, pelas 17h, realiza-se a Sessão Pública de Apresentação de um novo Produto Turístico – O Caminho Marítimo de Santiago – que acontece no Convés da Caravela Portuguesa Vera Cruz, no Cais dos Bacalhoeiros – Ponte de Cais n.º 2, na Gafanha da Nazaré, numa parceria da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), com a UPSTREAM – Valorização do Território e a FÓRUM OCEANO – Associação da Economia do Mar.

Partida das embarcações

A partida das embarcações está prevista para as 8h do dia 6 de junho e serão acompanhadas pelos nautas da Ria de Aveiro até à saída da barra da Ria de Aveiro onde os peregrinos seguirão o seu caminho.

Além das autarquias envolvidas, esta iniciativa tem a colaboração dos parceiros das seis estações náuticas envolvidas, e muito em especial, do Porto de Aveiro, da Docapesca, do CNBB – Clube Náutico Boca da Barra, do À Vela – Associação Aveirense de Cruzeiro, do CVCN – Clube de Vela da Costa Nova, da ANRGN – Associação Náutica e Recreativa da Gafanha da Nazaré, do MCG – Marinha Clube da Gafanha e ainda da APARA – Associação de Pesca Artesanal da Região de Aveiro.

Rota náutica e religiosa

A Ria de Aveiro, polo de marca turística do Centro de Portugal, e a suas seis estações náuticas certificadas, contam assim com mais um Produto Turístico – uma rota náutica e religiosa, que poderá ser praticada em qualquer altura do ano e recebida pelos clubes náuticos localmente instalados, proporcionado, uma experiência em condições de segurança que permitirá aos praticantes da náutica de recreio, testar as grandes qualidades existentes na Ria de Aveiro no âmbito do turismo náutico.