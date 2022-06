Estudo da UA prevê inundações para o futuro mas sem efeitos catastróficos

Umestudo da Universidade de Aveiro (UA) agora conhecido conclui que as notícias sobre o impacto da subida do nível médio do mar decorrente das alterações climáticas nos principais estuários do país são manifestamente exageradas. Praça do Comércio, Algés e Vila Franca de Xira debaixo de água? Marginal da Figueira da Foz alagada? Aveiro, Troia e todo o litoral algarvio submersos? É um exagero conclui este estudo. “A investigação integrou pela primeira vez modelos numéricos de elevada resolução espacial e adaptados a cada local para concluir que o nível da água vai subir, sim, mas sem catastrofismos”.

No estuário do Tejo, por exemplo, no ano de 2055, são 10,9 quilómetros quadrados de zonas urbanas (onde para além de zonas habitacionais se incluem áreas industriais, estradas, etc) que serão alagadas devido ao efeito combinado da maré, da subida do nível médio do mar e em consequência de fenómenos meteorológicos extremos que podem ocorrer uma vez a cada 100 anos. Até 2100 esse valor será de 14,9 quilómetros quadrados. Os investigadores preveem que estejam cerca de 66 quilómetros quadrados de áreas agrícolas e de pastagem inundadas em 2055. Em 2100 serão 95 quilómetros quadrados. Atendendo à densidade populacional, este estudo estima que mais de 6500 pessoas possam ser afetadas pela subida da água do estuário do Tejo em 2055. Em 2100 o número de pessoas afetadas será superior a 12500.

Do mesmo modo, no que às áreas urbanas diz respeito, na Ria de Aveiro (6,4 km2 de área inundada em 2055 e 8 km2 até 2100), na foz do Mondego (1,4 km2 em 2055 e 1,7 até 2100), no estuário do Sado (5,6 km2 em 2055 e 6,7 até 2100) e na Ria Formosa (3,6 km2 em 2055 e 4,4 km2 até 2100) os números não são alarmantes, apesar de todos os prejuízos decorrentes da perda de território.

Relativamente às áreas agrícolas e de pastagem alagadas, e ao número de habitantes afetados, os cálculos da equipa de investigação falam por si:

Ria de Aveio com 57 km2 em 2055 e 62,6 em 2100 e com mais de 10500 pessoas afetadas em 2055 e de 13100 até 2100;

Foz do Mondego com 33 km2 em 2055, 36 km2 até 2100 e cerca de 600 pessoas afetadas em 2055 e de 800 até 2100;

Estuário do Sado com 43,5 km2 em 2055 e 44,9 até 2100 com mais e 2500 pessoas afetadas em 2055 e cerca de 5000 até 2100;

Ria Formosa com 3,6 km2 em 2055 e 4,4 até 2100 com cerva de 2200 pessoas afetadas em 2055 e 2500 até 2100.

Múltiplos fatores envolvidos

Diz o estudo que o valor do nível máximo da água nos estuários, derivado da subida do nível médio do mar decorrente das alterações climáticas, depende de vários fatores. O nível médio do mar subir meio metro, por exemplo, não implica necessariamente uma subida de meio metro do nível máximo da água em todo o estuário.

“As previsões de inundação nos estuários nacionais que têm sido divulgadas na comunicação social são exageradas e consideravelmente superiores às obtidas neste estudo, pois decorrem de trabalhos que desprezam os processos físicos que determinam a propagação da onda de inundação ao longo dos estuários”, esclarece o investigador do Centro de Estudos do Ambiente e do Mar (CESAM) e do Departamento de Física (DFis) João Miguel Dias, um dos autores do estudo publicado na revista Scientific Reports. Carina Lopes, Magda Sousa, Américo Ribeiro, Humberto Pereira, João Pinheiro e Leandro Vaz, todos investigadores do CESAM/DFis, assinam igualmente o trabalho.

Neste estudo, aponta Carina Lopes, “verificámos que a energia da onda de inundação é fortemente dissipada durante a inundação de planícies de maré e aluviais, e que essa dissipação se traduz numa redução do nível máximo da água, e consequentemente da extensão de inundação”. Este mecanismo é particularmente importante na Ria de Aveiro e nos estuários do Tejo e do Mondego, que possuem extensas planícies de maré e aluviais.

A dimensão da embocadura dos estuários é outro fator que determina a amplitude da onda de inundação. Neste caso, apontam os investigadores, “verificámos que a onda de inundação é fortemente atenuada durante a sua propagação ao longo de embocaduras estreitas e pouco profundas, como é o caso da Ria de Aveiro e estuário do Mondego”.

Os investigadores da UA verificaram ainda que “a onda de inundação é amplificada nas regiões a montante da entrada dos estuários do Tejo e Sado, devido à sua configuração geométrica divergente”. No entanto, “esta amplificação não resulta num aumento da área inundada, uma vez que as regiões adjacentes à entrada destes estuários apresentam cotas relativamente elevadas”. Por tudo isto, “concluímos que os modelos de inundação simplificados projetam extensões de inundação particularmente exageradas na Ria de Aveiro e nos estuários do Mondego e Tejo”.

Este estudo fornece uma visão global dos mecanismos físicos que determinam a extensão da inundação em estuários com características geomorfológicas distintas e aconselha a aplicação de modelos numéricos em vez dos modelos de inundação simplificados em sistemas estuarinos. As previsões alarmistas, consideram os investigadores da UA, “tendem a desmobilizar a população e a gerar desconfiança na ciência, sendo por isso urgente disponibilizar ao publico previsões fidedignas de forma a garantir o seu envolvimento e compromisso na proteção das regiões costeiras e no combate às alterações climáticas”.