ExpoBairrada regressa com cartaz eclético

Os Quatro e Meia, Deejay Télio, Maninho, Fernando Daniel, Blaya, Richie Campbell, Calema, T-REX, Jorge Guerreiro e GNR & Banda Filarmónica da Mamarrosa são os cabeças de cartaz do certame organizado pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro e que se vai realizar de 6 a 10 de julho, no Espaço Inovação, em Oliveira do Bairro.

Este, que é um dos principais certames da região, regressa depois de um interregno forçado de dois anos, devido à pandemia de Covid-19. O evento lúdico, social e cultural, o mais representativo do concelho, vai decorrer nos moldes habituais, ainda que apresente algumas inovações e melhoramentos.

O evento terá cerca de 50 empresas representadas dentro do pavilhão, sendo a maioria do concelho, 15 espaços para a restauração e uma tenda de vinhos e espumantes, e contará com 29 espetáculos, divididos pelo palco principal e pelo palco da restauração.

Com o preço simbólico de 1 euro, a organização coloca a fasquia em 30 mil visitantes, número que a organização acredita ser possível de alcançar na medida em que o certame apresenta um cartaz eclético, com artistas para todos os gostos.

Programa

No dia 6 sobem ao palco Os Quatro e Meia, às 21h30 e, às 23h, o Deejay Télio.

Na quinta-feira, dia 7, nos mesmos horários, atuam Maninho e Fernando Daniel.

Na sexta, dia 8, Blaya e Richie Campbell animam a noite.

O sábado, dia 9, promete com as atuações dos Calema e T-REX.

Para o último dia, às 19h30, no palco restauração, atua Jorge Guerreiro e, às 21h30, mas no palco principal, atuam os GNR, juntamente com a Banda Filarmónica da Mamarrosa.

