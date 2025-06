ExpoBairrada promete cinco dias de muita festa em Oliveira do Bairro

Carolina Deslandes abre o programa musical, no dia 2 de julho. Seguem-se Van Zee, Matias Damásio, Richie Campbell e Paulo de Carvalho, que dará um concerto com a União Filarmónica do Troviscal.

O Espaço Inovação, na Zona Industrial de Vila Verde, volta a receber, entre 2 e 6 de julho, a ExpoBairrada, feira organizada pela Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, que tem como objetivo, continuar a promover o melhor que se faz na região bairradina nas áreas industrial, comercial, agrícola e gastronómica.

Na conferência de apresentação do certame, realizada esta segunda-feira, o presidente da Câmara Municipal, Duarte Novo, congratulou-se pelo facto da feira contar este ano com um pavilhão ocupado exclusivamente por empresas do concelho. “Temos um pavilhão repleto e completamente destinado ao nosso comércio e à nossa indústria. Ao contrário do passado, hoje, são eles que expressam a vontade em estar presentes na ExpoBairrada”, salientou o autarca. “Recusámos a participação de largas dezenas de comerciantes, porque o espaço é grande, mas temos de o gerir”, complementou o vice-presidente Jorge Pato.

Além do pavilhão de exposições, o evento terá na sua área exterior uma vasta área ocupada por restaurantes, bares e quiosques dedicados à gastronomia local. “Temos a restauração completa com as nossas associações, o que revela o dinamismo do nosso meio associativista”, enalteceu Duarte Novo.

O orçamento da ExpoBairrada 2025 é de 300 mil euros (o mesmo do ano passado), valor necessário para financiar a sua programação musical, pagar às associações presentes e suportar um conjunto de equipamentos necessários para este tipo de eventos.

A organização espera que a feira seja visitada por mais de quarenta mil pessoas.

Carolina Deslandes abre programa musical

À semelhança das edições anteriores, a ExpoBairrada volta a proporcionar aos seus visitantes uma programação recheada de música.

O arranque musical do certame está marcado para quarta-feira, dia 2 de julho, às 22h, com Carolina Deslandes a dar o pontapé de saída no palco principal. A cantora, conhecida por temas como “A vida toda” e “Não me importo”, regressa a Oliveira do Bairro, cidade onde esteve no ano passado aquando do 10.º aniversário do Quartel das Artes. Uma hora e meia depois, é a vez de Nuno Ribeiro subir ao palco para apresentar “Sentido”, álbum que, apesar de ter sido editado em 2023, ainda é o seu trabalho discográfico mais recente.

Na quinta-feira, dia 3, a noite será marcada pelo concerto de Van Zee, cantor madeirense que tem vindo a conquistar um número de fãs cada vez maior.

No dia seguinte, sexta-feira, 4 de julho, acontece o concerto de Matias Damásio, cantor angolano com grande popularidade no nosso país e autor de grandes sucessos como “Loucos” e “Como antes”.

No sábado, dia 5, a noite será marcada pelo regresso, dois anos depois, de Richie Campbell à ExpoBairrada. O músico português traz ao palco principal do recinto aquela que é a sua sonoridade única e genuína, caracterizada por uma mistura de reggae, R&B e dancehall.

Para o encerramento da ExpoBairrada 2025, no domingo, 6 de julho, o histórico cantor, músico e compositor Paulo de Carvalho, nascido em Lisboa em 1947, dará um concerto acompanhado pela União Filarmónica do Troviscal, orquestra que numa edição anterior da ExpoBairrada já tinha tocado ao lado do grupo Quinta do Bill.

Além destes nomes principais, a programação musical contempla, ainda, a atuação de ranchos folclóricos, DJ’s, grupos de cantares e outros grupos e cantores.

A entrada no recinto tem um custo diário de 2,50 euros (à exceção de domingo, em que a entrada é gratuita) e os bilhetes podem ser comprados na Ticketline ou no Quartel das Artes a partir do dia 18 deste mês.

Estará também disponível um passe geral com um preço de 7,50 euros e válido para todos os dias.

