Feira da Vinha e do Vinho regressa integrada no Festival Anadia de Paixões

O Festival Anadia de Paixões (FAP) arranca esta quinta-feira, dia 17 de junho. Um novo conceito de evento, promovido pelo Município de Anadia, destinado a vários públicos, com o objetivo de trazer pessoas a Anadia, envolvendo os diferentes organismos e agentes económicos ligados ao setor vitivinícola.

O FAP, que decorre entre hoje e o próximo dia 3 de julho, contempla um leque variado de iniciativas, que vão desde o “Jantar de Adegas”, passando por “Jornadas Técnicas”, “Feira da Vinha e do Vinho”, “Noites Baga Bairrada”, terminando com o Concurso Internacional de Espumantes.

Jantares nas Adegas

O Festival arranca sexta-feira com “Jantares nas Adegas”, prolongando-se até domingo, dia 19. O evento, que pretende dar a conhecer alguns dos produtos vínicos da região, em harmonia com a gastronomia local, envolve oito produtores da Bairrada.

No primeiro dia, os jantares vínicos acontecem na Quinta dos Abibes, Quinta das Bágeiras e Caves São João. No dia seguinte, realizam-se nas Caves do Solar de São Domingos, Casa do Canto e PGA – Pedro Guilherme de Andrade. No último dia, os encontros vínicos têm lugar na Adega Luís Pato e Caves Messias.

“Jornadas Técnicas”, “Noites Baga Bairrada” e o Concurso Internacional de Espumantes, são outras das iniciativas do Festival Anadia de Paixões.

FVV com cartaz eclético

Outro dos pontos altos do Festival é a Feira da Vinha e do Vinho que, este ano regressa à sua forma presencial. Nesta 19.ª edição do certame, que decorre entre 22 e 26 de junho, no Vale Santo, o cartaz, de luxo, terá como cabeças de cartaz: Xutos & Pontapés (22/06), António Zambujo (23/06), Diogo Piçarra e Bispo (24/06) e Tony Carreira (25/06). No domingo, num dia mais direcionado às crianças e famílias, o destaque vai para os mini-shows Pocoyo e os 3 Porquinhos; Super Wings; e o espetáculo “Arte para a Infância”; e, à noite, as habituais Marchas Populares.

O preço dos bilhetes é de 3 euros, com exceção para o último dia, dedicado aos mais novos e às marchas populares, em que a entrada é gratuita.

Existe ainda o bilhete geral, com um custo de 10 euros. De referir ainda que os portadores dos Cartões Anadia Jovem e Sénior têm um desconto de 50%, tanto no bilhete geral, como no diário.