Feira do Ambiente de Anadia sensibiliza para as boas práticas ambientais

Sob o slogan “Anadia + Verde”, teve início esta sexta-feira, a 5.ª edição da Feira do Ambiente que vai decorrer até domingo, no Parque Urbano da Cidade, com um vasto conjunto de atividades lúdico-educativas para todas as idades, com o intuito de sensibilizar para as boas práticas ambientais. Três dias dedicados à promoção da cidadania e da qualidade de vida da comunidade, proporcionando bons momentos de confraternização.

O recinto conta com um Mercadinho de produtos biológicos; exposição e test drive de veículos elétricos; um Espaço Refeição, da responsabilidade dos Escuteiros do concelho de Anadia que servem refeições biológicas, de onde se destaca o leitão biológico. As refeições podem ser acompanhadas por espumante e vinho biológicos da região da Bairrada. Uma das novidades desta edição é uma mostra de Cinema H2O, em parceria com o CineClub Bairrada e a Bambu Bicycles.

Existe ainda um espaço com atividades para crianças, nomeadamente insufláveis; karts, onde miúdos e graúdos podem brincar, rolar e conduzir um divertido carro a pedais numa pista montada para o efeito. Há também jogos tradicionais (corrida de sacos, tração à corda, jogo das latas, corrida a 3 pés, galo humano, bowling, jogo da glória, jogo dos ecopontos); bem como jogos e ateliers de sensibilização ambiental.

O último dia do certame (domingo) conta com dois pontos altos. Durante a manhã tem lugar a caminhada “Anadia + Verde”, em parceria com o Clube Saca Trilhos, numa extensão de nove quilómetros, que conta com mais de 300 pessoas inscritas. Contudo, mesmo sem inscrição os que pretenderem participar na iniciativa podem fazê-lo. Basta, simplesmente aparecer!

A tarde vai ser, particularmente dedicada às crianças, no âmbito do Dia Internacional da Criança, com um reforço de atividades para os mais novos. Pinturas faciais, gincana de bicicletas, insufláveis, Hora do Livro, palhaços, jogos tradicionais, atividades de sensibilização ambiental, construção de origamis, modelagem de balões, mascotes, ritmos kids, karts, são algumas das atividades que as crianças poderão desfrutar no Parque Urbano de Anadia, entre as 14h e as 19h.

O certame pode ser visitado esta sexta-feira até às 22h. No sábado, dia 4, entre as 10h e as 23h; e no domingo, dia 5, das 8h30 às 19h. As entradas são livres.