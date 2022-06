Futebol: “Espero um clube mais competitivo após a conclusão das obras”, diz Carlos Ferreira

A Associação Desportiva Recreativa e Cultural da Ribeira/Azenha vai festejar no próximo sábado o seu centenário. O clube conta já com 52 anos de existência, mas por causa da Covid-19 aquela data não foi celebrada em 2020.

Esta época, a equipa sénior esteve muito perto de subir à 1.ª Divisão Distrital. Para a próxima, a direção vai apostar com duas equipas (masculina e feminina) seniores de futsal, e a grande prioridade é acabar as obras.

Carlos Alberto dos Santos Ferreira, conhecido no mundo do futebol por Damas, foi o fundador do Ribeira/Azenha a 5 de março de 1970, ele que foi jogador (guarda-redes), treinador e há vários anos que é o presidente.

Oficialmente começou em 1991, onde esteve quatro anos, regressando em 2010 até à data. São 16 anos, mas esteve sempre ligado ao crescimento do clube.

Azenha Cup

Nos próximos dias 25 e 26 de junho, numa organização de dois atletas da equipa de futebol sénior (Diego Glória e Diogo Santos), e com o apoio da direção, o clube vai levar a efeito no Parque de Jogos o Azenha Cup, 1.º torneio internacional nos escalões de Sub-12 e Sub-14, que contará com as equipas A e B da UD Santa Mariña de Vigo (Espanha), cujo coordenador é Míchel Salgado, ex-jogador que se notabilizou ao serviço do Real Madrid. Presentes vão estar ainda o Povoense e Casaense, ambos os clubes da Associação de Futebol de Coimbra.

O torneio está orçado em 5 mil euros, existindo o compromisso do Ribeira/Azenha deslocar-se no final da próxima época a Espanha.

