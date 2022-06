Gin bairradino com medalha de ouro em importante competição europeia

O Adamus Gin Signature Edition 2021, produzido pela Destilaria Levira, obteve a medalha de ouro no “European Spirits Challenge”, a competição mais importante da Europa no que toca a bebidas espirituosas.

Neste concurso, onde a empresa de Anadia conseguiu igualmente uma medalha de prata para o seu Adamus Organic Dry Gin, a decisão do júri foi tomada após rigorosa degustação, às cegas, para assim destacar os melhores destilados da Europa com base na sua qualidade.

Todas as amostras foram testadas triplamente às cegas, num processo onde os juízes não são informados sobre o país de origem de cada amostra e ninguém consegue ver o frasco original ou a sua rotulagem.

O Adamus Gin, que desde 2015 vem somando medalhas e outras distinções. Só no corrente ano, foi medalhado com ouro no Bartender Spirits Awards 2022 e com prata no European Spirits Challenge 2022 e no London Spirits Competition 2022.