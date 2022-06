Guano Apes e Alphaville juntam-se a Rui Veloso e muitos outros no AgitÁgueda 2022

Está aí a 15ª edição do AgitÁgueda. O evento que enche a cidade de música, cor e animação de 2 a 24 de julho, foi apresentado esta manhã, dando a conhecer as novas confirmações no programa musical, dirigido a todos os públicos e com entrada livre.

PEDRO ABRUNHOSA (2 de julho) GUANO APES (9 de julho), RUI VELOSO (16 de julho) e ALPHAVILLE irão juntar-se ao alinhamento artístico que inclui os seguintes nomes já anunciados.



6 de julho | X-TENSE

8 de julho | BISPO + JULINHO KSD

10 de julho | NOBLE

13 de julho | CHICO DA TINA

14 de julho | SARA CORREIA

15 de julho | VITÃO

21 de julho | NENA

22 de julho | LUÍSA SONZA

23 de julho | MANINHO + KARETUS

Serão 23 dias de intensa programação cultural com concertos, palco After-Hours com DJ’s, Arte Urbana, Feira de Artesanato, espetáculos de Video Mapping, o Carnaval Fora D’ Horas, o Colour Day, o Encontro de Estátuas Vivas, eventos desportivos, tasquinhas que mostrarão o melhor da gastronomia do concelho e o espaço Agitakids para os mais novos.

