Homenagem às vítimas do grande incêndio de 1986 em Águeda (c/fotos)

Águeda voltou a homenagear as vítimas do grande incêndio de 14 de junho de 1986, na zona serrana do concelho.

A cerimónia evocativa das vítimas do grande incêndio de há 36 anos, em Castanheira do Vouga, teve lugar esta terça-feira, com a deposição de flores e guarda de honra junto aos marcos em memória das 16 vítimas, civis e bombeiros das corporações de Águeda e de Anadia, colocados nos cinco locais de Castanheira do Vouga onde perderam a vida.

A evocação final foi ainda feita junto ao obelisco de homenagem às vítimas, no largo da Junta de Freguesia, tendo sido lembrados os 16 nomes dos que perderam a vida naquele trágico incêndio.

O ato foi acompanhado, entre outros, por autarcas locais e por elementos do corpo ativo e da direção dos Bombeiros Voluntários de Águeda e de Anadia.