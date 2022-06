Incubadora de Empresas de Oliveira do Bairro passa a contar com atendimento da ACIB

O serviço de atendimento da Incubadora de Empresas de Oliveira do Bairro conta agora com o apoio da ACIB – Associação Comercial e Industrial da Bairrada, no âmbito de uma parceria estabelecida entre o Município e esta entidade.

Jorge Pato, vice-presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, explica que o serviço está preparado para “disponibilizar informações sobre a própria incubadora, mas também, mais genericamente, sobre a área do empreendedorismo, de forma a apoiar todos os munícipes que necessitam de orientação para iniciar o seu negócio, ou reformular e alavancar projetos empresariais já existentes”.

Este atendimento está disponível todos os dias úteis, entre as 9h e as 12h30, com a possibilidade de se marcar outra hora mais cómoda para quem necessite, através do e-mail polo-iera@cm-olb.pt.

De forma complementar, o Município de Oliveira do Bairro conta ainda com um Espaço Empresa, localizado na zona de atendimento ao público do edifício da Câmara Municipal.

Neste espaço, inaugurado em 2018, os empresários podem, por exemplo, conhecer os passos inerentes à criação de negócio próprio, efetuar o registo Empresa na Hora, pedir uma Certidão Permanente, ou solicitar informação sobre legislação correspondente a determinada atividade económica, entre muitos outros serviços.

“Através da Incubadora e do Espaço Empresa, o Município dá resposta à proatividade dos seus empresários e empreendedores, disponibilizando serviços desburocratizados, que poupam tempo às empresas sedeadas no concelho e às que pretendam aqui instalar-se”, acrescenta Jorge Pato.

O projeto “Espaço Empresa” é uma iniciativa do IAPMEI, em parceria com a AMA e a AICEP, que tem por objetivo desenvolver um novo modelo de atendimento empresarial centrado nos interesses e necessidades do empresário, concentrando as respostas às empresas num ponto único de contacto, no sentido de minimizar o esforço dos empresários no acesso à informação e na interação com a administração pública central e local.