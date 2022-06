Jovem bairradino lança livro com coletânea de análises críticas de Cinema

Esta obra “nasce de um profundo respeito pelo Cinema; da admiração por quem se dedica à composição de diversos planos e arquiteta movimentos com a câmara”, revela Bernardo Freire, residente em Oiã.

O jovem de 25 anos Bernardo Freire acaba de lançar o livro “Visão de um Crítico – Reflexões e Ensaios de Cinema”. Trata-se de uma coletânea de textos de análise crítica que explora diversas obras cinematográficas de cariz internacional.

Com 63 reflexões – algumas delas publicadas no Jornal da Bairrada -, 9 ensaios e muita paixão pelas imagens em movimento, esta obra “nasce de um profundo respeito pelo Cinema; da admiração por quem se dedica à composição de diversos planos e arquiteta movimentos com a câmara”, revela o bairradino, residente em Oiã.

Ao longo do tempo, decifrar os seus significados tem tido um impacto direto na construção da identidade de Bernardo Freire. Apaixonado pela Sétima Arte, o jovem que nasceu em Lisboa, em 1996, estreou-se na disciplina da crítica cinematográfica em 2016 no seu blog, Visão de um Crítico.

Autodidata de raiz, foi a ver, ler e discutir Cinema que aprendeu a sua linguagem.

Escreveu, e escreve, continuamente análises em diversos websites online. Com o intuito de alcançar um público ainda mais vasto e de contribuir para a cultura da sua região, conquistou também diversas publicações no Jornal da Bairrada.

Atualmente é crítico de cinema no website OBarrete. Participa num podcast semanal com o mesmo nome e prepara-se para lançar este livro que idealizou e preparou enquanto trabalha e estuda na área de Marketing, ofício que lhe chamou a atenção no decorrer da Licenciatura em Gestão Comercial.

Enquanto abraça o mundo empresarial, é no debate das imagens em movimento que encontra “todo um outro lado fascinante da vida”, lado esse que “convida a todos a conhecer”.