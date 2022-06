Mais de 500 idosos mostram talentos no maior concurso artístico sénior de Portugal

Participam nas Idolíadas, 50 instituições de nove municípios da região de Aveiro: Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Ílhavo, Mira, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos.

Este sábado, dia 18, às 15h, a Casa da Cultura de Ílhavo, em Ílhavo, acolhe as “Idolíadas – Concurso Artístico para Seniores,” que se apresenta como a maior prova artística sénior realizada em Portugal.

Neste projeto promovido pela Câmara Municipal de Ílhavo participam mais de 500 seniores, 80 técnicos e 50 instituições de nove municípios da região de Aveiro: Águeda, Albergaria-a-Velha, Aveiro, Ílhavo, Mira, Oliveira do Bairro, Ovar, Sever do Vouga e Vagos.

Desde janeiro que os seniores inscritos nas “Idolíadas” ensaiam para as provas nas áreas da cultura geral, teatro, música, dança, arte plástica e fotografia com o objetivo de conquistar o painel de jurados e levar o seu município ao pódio dos vencedores.

Os resultados do concurso serão conhecidos na Gala Idolíadas, no dia 23 de junho, às 15h, no Laboratório das Artes – Teatro da Vista Alegre, com entrada gratuita.

“Esta é uma iniciativa que se enquadra na nossa política de coesão social, nomeadamente ao nível do envelhecimento ativo, da criação de uma vida comunitária partilhada e significativa e da união com os municípios da nossa região de Aveiro”, afirma João Campolargo, Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo.

“Envelhecer não pode ser negativo. Envelhecer deve ser um privilégio e uma oportunidade para toda a sociedade. O Município de Ílhavo assume convictamente esse compromisso de proporcionar às pessoas maiores a liberdade de viver as vidas que as gerações anteriores nunca imaginaram”, acrescenta.

Destaque-se que o Município de Ílhavo, através do seu Laboratório do Envelhecimento que tem como objetivo aumentar o conhecimento sobre o envelhecimento, foi galardoado recentemente com o prémio internacional “Grundtving 2022”, atribuído pela Associação Europeia para a Educação de Adultos.

Um galardão que eleva o Município a exemplo internacional de boas práticas no ensino informal de adultos, nomeadamente de idosos, através de uma aprendizagem transformadora.

O Laboratório do Envelhecimento é um projeto inovador e único Portugal, apoiado em parcerias com entidades do universo académico, tecnológico, da saúde e do setor social, e tem como objetivo principal aumentar o conhecimento sobre o envelhecimento.

A entrada no “Idolíadas – Concurso Artístico para Seniores” tem um custo de 2 euros, estando os bilhetes disponíveis na Casa da Cultura de Ílhavo e na Fábrica das Ideais da Gafanha da Nazaré.