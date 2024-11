VirtuALL: Mealhada foi a capital do envelhecimento ativo por um dia

Mais de duas centenas de seniores de vários pontos do país disputaram a primeira edição do Campeonato VirtuALL, que reuniu, no Luso, um conjunto de municípios e associações numa competição em torno do envelhecimento ativo.

O Campeonato VirtuALL, em jeito de olimpíadas seniores, levou ao Pavilhão Municipal do Luso 10 equipas em representação dos Municípios da Mealhada, Cantanhede, Montemor-o-Velho, Mira, Penacova, assim como da Leader Oeste – Associação de Desenvolvimento Rural, ADRACES – Associação para o Desenvolvimento da Raia Centro-Sul e a ADIBER – Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra.

Ao longo de todo o dia, os cerca de 200 participantes e elementos das claques prestaram provas de estimulação cognitiva ligada às novas tecnologias, entre outras prestações em diversas áreas, ditando a vitória para a representação de Montemor-o-Velho, com a Mealhada a conseguir o segundo lugar e Cantanhede a fechar o pódio, num evento onde todos acabaram por ganhar em ”espírito de união, participação e valorização do envelhecimento ativo”.

Esta iniciativa nasceu de um desafio do Município da Mealhada à AD ELO – Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego, que tem em mãos o projeto VirtuALL e que, desde cedo, acolheu a ideia de levar a cabo este campeonato, inserido nos objetivos da associação, que através da inovação, envelhecimento e qualidade de vida, está a desenvolver com os municípios respostas inovadoras para a população idosa, contribuindo para o ‘ageing in place’ e para o combate ao idadismo.

Ao longo de todo o dia, os participantes tiveram a oportunidade de conviver com colegas de vários pontos do país, mostrar as suas capacidades e criar laços de amizade, principalmente nas pausas da competição, para conhecer melhor a realidade do Concelho da Mealhada, em especial ao almoço, onde foi possível degustar os produtos da marca “Água | Pão | Vinho| Leitão – 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada”, que serviram de combustível para os desafios de uma tarde repleta de competição saudável.

No arranque do evento, Mário Fidalgo, diretor executivo da ADE LO, mostrou-se satisfeito com o envolvimento dos participantes e das equipas que tornaram possível este campeonato, destacando que “é o reflexo de cinco anos de trabalho em várias áreas do envelhecimento ativo”, para o qual “foi importante a parceria com os municípios e com as associações que temos aqui hoje, que como nós pega nas pessoas, dá-lhes melhores condições e melhora as suas comunidades”. E completou: “Hoje vão todos ganhar, com o divertimento, o convívio e a amizade que esta competição permite”.

António Jorge Franco, presidente da Câmara da Mealhada, destacou a existência, no município, de programas direcionados para seniores, “num trabalho ativo dos nossos serviços com as instituições particulares de solidariedade social, com quem sempre tivemos uma ligação muito próxima”.

Lembrando que a Região de Coimbra foi escolhida para testar os indicadores para o novo plano mundial do envelhecimento ativo de 2027 e desta forma implementar Planos Municipais de Envelhecimento Ativo e Saudável em Todos os Municípios, o autarca reconheceu que “hoje, neste evento com a ADE LO e com esta parceria entre municípios já estamos a avançar naquele sentido. Este campeonato VirtuAll já é a prova do trabalho feito, já não estamos a partir do zero”, concluiu.