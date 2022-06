Marchas populares desfilaram em Cantanhede

Mais de mil pessoas assistiram no sábado, 25 de junho, em Cantanhede, às marchas populares em honra de S. Pedro, padroeiro da cidade.

Organizado pela Câmara Municipal, em parceria com a União de Freguesias de Cantanhede e Pocariça, o desfile percorreu algumas das ruas do centro urbano até chegar à Praça Marquês de Marialva, onde uma numerosa assistência aguardava a apresentação final das coreografias especialmente ensaiadas para o efeito.

Entre as centenas de pessoas que assistiram ao espetáculo de cor e alegria protagonizado pelos mais de 300 marchantes dos grupos de Cantanhede, Murtede, Tocha e Arrôtas, aos quais se juntou a Marcha de Santa Clara (Coimbra), como convidada, estiveram a presidente da Câmara de Municipal, Helena Teodósio, o presidente da Assembleia Municipal, João Moura, o vice-presidente da autarquia, Pedro Cardoso e os vereadores Célia Simões, Sérgio Negrão e José Santos, o pároco de Cantanhede, João Pedro Silva, o presidente da União de Freguesias de Cantanhede e Pocariça, Nuno Caldeira, bem como outros autarcas e representantes de diversas entidades. Marchas na Praia da Tocha

Posição destacada no programa teve, como habitualmente, a Praia da Tocha, que realizou na sexta-feira, 24 de junho, as marchas populares em honra de S. João.



O desfile, que tem como imagem de marca a elevada adesão popular, foi realizado em parceria com a Associação de Moradores da Praia da Tocha e Junta de Freguesia da Tocha, e contou com a participação de grupos de Cantanhede, Murtede, Tocha e Arrôtas, que levaram às ruas o seu entusiasmo contagiante.

Com início na Marginal, os marchantes desceram a Avenida dos Pescadores, tendo o primeiro ponto de apresentação no Largo da Fonte e posteriormente no Largo de São João.