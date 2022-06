Mealhada recebe Festa do Mosaico

Atividades presenciais em formato de oficina criativa vão decorrer, de 9 a 12 de junho, no Parque da Cidade, no Luso e na Mata do Bussaco.

O concelho da Mealhada recebe a iniciativa europeia, New European Bauhaus, de 9 a 12 de junho, através da Festa do Mosaico, um evento que inclui workshops gratuitos sobre como criar um mosaico, segundo a imaginação e a criatividade individual de cada participante.

A Festa do Mosaico: Património Cultural e Criatividade é um evento paralelo oficial do Festival do New European Bauhaus, que decorre em Bruxelas (Bélgica) e um pouco por toda a Comunidade Europeia. É um evento criativo baseado no património cultural temático e nas paisagens singulares da Região Centro de Portugal. É aberto a todos e visa promover a ‘pessoa criativa’ em todos nós.

As atividades presenciais em formato de oficina criativa de Mosaico vão decorrer, de de 9 a 12 de junho, no Parque da Cidade da Mealhada, na Vila Termal do Luso e na Mata Nacional do Bussaco, “ambientes que evidenciam o potencial de harmonia entre os edifícios históricos e as paisagens naturais, a valorização do bem-estar físico e emocional e as várias dimensões espirituais e estéticas”, sublinha a organização do evento.

Os workshops desafiam os participantes a criarem o seu próprio de mosaico e acontecem entre as 15h e as 17h30. São gratuitos, mas obrigam a uma inscrição prévia em contact@mosaicolab.pt. O limite será de 20 participantes em cada sessão.

Programa

9 de junho I 15h – 17h30 I Mealhada (Parque da Cidade)

10 de junho l 15h – 17h30 l Luso

11 de junho l 15h – 17h30 l Bussaco

12 de junho l 15h – 17h30 l Bussaco