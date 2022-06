Moção de rejeição do traçado de alta velocidade votada amanhã em Anadia

A linha ferroviária de alta velocidade está na ordem do dia na região da Bairrada pelas piores razões.

Esta quinta-feira (dia 9), a assembleia municipal de Anadia vai, durante a tarde, pronunciar-se relativamente à proposta de uma moção, apresentada pela edil Teresa Cardoso, no sentido da rejeição do traçado da linha de alta velocidade no concelho de Anadia, depois de a mesma já ter sido aprovada, por maioria, na última reunião de executivo.

A presidente da autarquia espera, caso a moção seja aprovada, sensibilizar as entidades envolvidas neste investimento que “este traçado é prejudicial para o concelho” e terá um “impacto negativo inquestionável para a economia local, designadamente para o setor vitivinícola”, contribuindo para o desinvestimento no concelho de Anadia, “já penalizado com a falta de um nó da autoestrada”.

O traçado previsto tem causado indignação e revolta na região, na medida em que irá atravessar uma das maiores manchas vitivinícolas do concelho.

