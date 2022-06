Oliveira do Bairro está a celebrar o Ambiente até ao próximo dia 8

Iniciativas marcam celebrações do Dia Mundial do Ambiente

De forma a celebrar o Dia Mundial do Ambiente, assinalado anualmente a 5 de junho, o Município de Oliveira do Bairro está a promover um conjunto de iniciativas diversificadas junto da comunidade, que começaram no passado dia 2 e prolongam-se até dia 8.

O programa de atividades teve início com a realização de um Webinar do projeto Pegada Ecológica e Biocapacidade dos Municípios Portugueses, dinamizado pela equipa responsável por este projeto ambiental, em parceria com o Município e o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro (AEOB).

Esta sessão online teve como propósito divulgar os resultados da pegada ecológica e biocapacidade do Município de Oliveira do Bairro e da região, assim como explorar a ferramenta da Calculadora Individual da Pegada Ecológica, que está disponível no site da Câmara, e o seu potencial pedagógico.

Segue-se hoje, dia 4 de junho, a campanha “Embaixador do Parque”, que tem como objetivo encontrar os próximos embaixadores do Parque dos Pinheiros Mansos, em Oliveira do Bairro. Este projeto foi desenvolvido pelo Serviço de Ambiente e Qualidade de Vida do Município, responsável pela iniciativa, que explica: “Ser embaixador do Parque significa colaborar ativamente na preservação da fauna e flora deste espaço, promover a dinamização de projetos e atividades e contribuir para a propaganda online deste ecossistema natural”.

Para participar nesta iniciativa, os interessados devem tirar fotografias no Parque dos Pinheiros Mansos e partilhá-las nas suas redes sociais, utilizando as seguintes hashtags: #EmbaixadorPPM, #oliveiradodobairrolovers e #ParquePinheirosMansos. Por último, devem identificar nessa mesma publicação a(s) página(s) de facebook e/ou instagram do Município de Oliveira do Bairro.

Para além destas iniciativas, vão realizar-se sessões de informação presenciais, destinadas aos idosos e crianças do 1.º ciclo do ensino pré-escolar das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do Concelho, para o debate e esclarecimento de questões relativas à reciclagem e compostagem de resíduos.

Para o dia 8 de junho, a ERSUC – Resíduos Sólidos do Centro vai dinamizar a atividade “A Nossa Casa é um Planeta”, para alunos do 1.º ciclo da Escola Básica Dr. Acácio de Azevedo – Extensão Frei Gil, em Bustos. Esta iniciativa resultou de uma parceria entre a ERSUC – Resíduos Sólidos do Centro, o Município e o AEOB.

De acordo com Jorge Pato, vice-presidente da Câmara Municipal e responsável pela área do ambiente, “com estas iniciativas pretendemos alertar para a importância da conservação do meio ambiente e dos ecossistemas naturais, incentivando as pessoas a adotar estratégias e formas de atuação individual para a alteração de estilos de vida insustentáveis, de modo a garantir uma melhor qualidade e vida para as gerações presentes e futuras”.

A aposta do município na área do Ambiente tem sido, para o autarca, “crescente e consistente”, de que são exemplos os projetos “Separar para mais Reciclar”, para recolha porta-a-porta de resíduos recicláveis, e que conta já com mais de 3 mil moradias inscritas, e “Separar para mais Poupar”, assente no sistema PAYT – Pay-As-You-Throw, que procura incentivar a redução dos resíduos não recicláveis e o aumento da reparação dos resíduos valorizáveis.

Sobre a resposta dos munícipes aos desafios que omMunicípio tem promovido na área do Ambiente, Jorge Pato revela que tem sido “extraordinária e demonstra que existe uma forte consciência ambiental no concelho”.