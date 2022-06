Santuário de Vagos recebeu “Festa das Famílias”

Em Dia Diocesano das Famílias, o Santuário de Nossa Senhora de Vagos voltou a “responder afirmativamente” ao convite, feito pelo Bispo de Aveiro, D. António Moiteiro, para reunir, no último domingo de junho, a comunidade católica, em especial as famílias provenientes da diocese aveirense.

Em questão estava a assembleia diocesana de família (que tinha sido adiada em 2021, devido à pandemia), em sintonia com o X Encontro Mundial de Famílias (EMF), cujo epicentro acontecia também em Roma. Foi um dia em cheio de atividades, que foi integralmente cumprido, com destaque para a transmissão, em direto, pelas 11h, do Angelus do Papa Francisco. A meio da tarde, a celebração festiva da Eucaristia, presidida por D. António Moiteiro. Ponto alto na eucaristia de encerramento: os votos de casais jubilados, e graça de vivência familiar.

Doação e entrega

Na homilia, o Bispo de Aveiro reconheceu que “a experiência de um casal que se ama, e ao qual este amor leva a partilhar a vida e fazer dela um compromisso de amor incondicional, é um sinal estimulante do que é o projeto de Deus para a humanidade”. Tal amor, feito de doação e entrega, “será para o mundo um reflexo do amor de Deus”, acrescentou D. António Moiteiro, que agradeceu a “fidelidade de tantos casais que vão construindo a sua vida tendo por base o amor; obrigado pelo vosso testemunho!”

Os casais que celebravam 25, 50, 60 e 75 anos de casamento (no período de 1 janeiro 2020 até 31 dezembro 2022), tinham sido previamente inscritos, renovando deste modo os seus votos. Ao que foi anunciado, no decorrer da eucaristia, mais de uma centena estiveram presentes no Santuário de Vagos, tendo no final recebido o respetivo diploma com a bênção jubilar.

De referir que a “Festa das Famílias” foi organizada e dinamizada pela Equipa Diocesana da Pastoral Familiar. Afinal, “a Igreja é um bem para a família, a família é um bem para a Igreja.” (AL 87).

Eduardo Jaques/Colaborador