Torneio de natação reúne 190 atletas em Cantanhede

190 nadadores em representação de 17 clubes competem este sábado, 4 de junho, no IX Torneio de Natação “Cidade de Cantanhede”, que se realiza nas Piscinas Municipais. Organizado pela Secção de Natação da Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense, com a colaboração técnica da Associação de Natação de Coimbra, a prova conta com a presença de vários nadadores internacionais, de clubes de quatro associações distritais da modalidade.

Para além da associação anfitriã estarão representados, entre outros, clubes como a Académica de Coimbra, Louzan Natação, Clube de Natação de Alcobaça, Clube Náutico de Miranda do Corvo, Clube Naval Povoense, Clube Náutico Académico, Futebol Clube do Porto, Leixões Sport Clube ou União 1919.

“É com eventos deste calibre que queremos projetar o Desporto no Município de Cantanhede. Não tenho dúvidas que tendo a marca da Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense, este torneio constituirá um enorme sucesso”, refere o vereador do Desporto, Adérito Machado, que destaca a importância da instituição na formação de nadadores e no treino de alta competição.

O evento deste sábado, que decorre a partir das 15h, promete elevada competitividade, mas também momentos de convívio e amizade entre os participantes, e permitirá divulgar todo o trabalho que ao longo destes últimos anos vem sendo desenvolvido, em prol da natação, pelos responsáveis da Associação de Solidariedade Social Sociedade Columbófila Cantanhedense – dirigentes, treinadores, colaboradores, atletas e seus familiares -, que tem permitido aos jovens nadadores garantir resultados brilhantes nas competições em que têm participado, contribuindo, dessa forma, para a projeção da modalidade em Cantanhede.