Anicolor celebra trajeto de 40 anos e traça futuro sempre com foco na qualidade

Oliveira do Bairro

Foi a primeira empresa a ser erguida no local onde hoje está instalada uma das maiores zonas industriais da região, em Oiã. Esteve dois anos a aguardar por energia elétrica e foi em 1982 que começou a laborar.

A Anicolor assume-se como um projeto familiar – quase a entrar na terceira geração – ligado ao tratamento e desenvolvimento de sistemas de alumínio. É líder no setor, tem 300 colaboradores e fechou o último ano com um volume de negócios na ordem dos 60 milhões de euros.

Razões não faltam para celebrar estes 40 anos onde a qualidade foi sempre o denominador comum, fruto da tecnologia e inovação, mas também do ambiente e a criação de melhores condições para os seus colaboradores, recentemente premiados pela conquista de lucros da empresa por entre uma pandemia e os efeitos colaterais de uma guerra a leste da Europa.

“Foram 40 anos com muito sucesso e alguns dissabores ao longo do percurso”, começa por lembrar Fernando Sampaio, administrador da Anicolor, comentando que a empresa “foi um sonho que a pessoa do meu pai teve e que conseguiu pôr em prática. Tudo o que a Anicolor é deve-se a ele. Infelizmente já não está connosco mas estamos a seguir o trajeto que ele ambicionou”.

“É uma empresa de caráter familiar e espero que tudo o resto que o meu pai ambicionou se possa concretizar, que é passar o projeto para os netos. Os filhos já cá estavam e os netos têm interesse para levar o projeto para o futuro”, sublinhou.

