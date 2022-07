Cantanhede: Prémio Lima de Faria entregue a aluna de Ançã

Ana Rita Mata Leal Martins, aluna da Escola Secundária Lima-de-Faria, é a vencedora do Prémio Professor Doutor Lima de Faria, que desde 1993 é atribuído ao melhor aluno dos cursos secundários de todas as escolas públicas do concelho que tenha ingressado numa instituição de ensino superior.

A deliberação foi aprovada por unanimidade na reunião de Câmara desta terça-feira, 19 de julho, e nos termos do regulamento, a jovem estudante, residente em Ançã e a frequentar a licenciatura em Medicina na Universidade de Coimbra, irá receber um diploma e um prémio pecuniário de mil euros.

De acordo com os procedimentos definidos para o processo, foi solicitado aos estabelecimentos de ensino secundário do concelho os dados e respetivas fichas de habilitação do seu melhor aluno do ano letivo 2020/2021. Da análise aos documentos rececionados verificou-se que a média final mais alta foi a de Ana Rita Mata Leal Martins, com 19,2 valores.