Confraria As Sainhas (Vagos) vence campeonato gastronómico

Foi o 1.º campeonato gastronómico FAMA by Luís Lavrador, chef oriundo do Seixo de Mira e antigo responsável pela Cozinha da Seleção Nacional de Futebol.

Projetado pelo Chef Henrique Camões, o 1.º campeonato gastronómico FAMA by Luís Lavrador teve sabor caseiro.

A final, disputada entre a “Confraria do concelho de Ovar” e “As Sainhas de Vagos”, foi favorável à confraria vaguense. Apresentou o prato “Terrine de sainhas em tosta de brioche, sainha crocante, puré de laranja e couve lombarda”.

O projeto inovador, de visão futurista, passou por “desconstruir a sainha, aliando a gastronomia tradicional à contemporânea”, explicou a confrade Lara Martins, em declarações a uma rádio local.

De referir que a partir de agora, as sainhas passam a fazer parte da carta do restaurante Fama, cujo nome é curiosamente alcunha da família do chef, oriundo de Seixo de Mira.

Eduardo Jaques/Colaborador