Espaço Bairrada leva sabores e experiências à praia bairradina da Vagueira

Já pode voltar a visitar o Espaço Bairrada no Largo Parracho Branco, na Vagueira, junto ao Posto de Turismo. A ideia passa por criar, no verão, um ponto de ligação da região com estas praias, também elas bairradinas, na divulgação do melhor da região.

Silvério Regalado, presidente da Câmara de Vagos, e Pedro Soares, presidente da Comissão Vitivinícola da Bairrada e da Associação Rota da Bairrada, inauguraram, de forma simbólica, aquele espaço na quinta-feira, dia 30 de junho.

Este “Pop-Up” da Bairrada, integrado no Posto de Turismo, desde 2019, faz a promoção turística da região, integrando programas de visita, provas de vinhos, workshops e degustação de produtos regionais (vinhos, espumantes, doces regionais e sandes de leitão).

José Pedro Soares falou da oportunidade deste espaço em “transmitir um pouco daquilo que a vasta região tem para oferecer, que vai muito para além dos seus vinhos e espumantes, tendo à sua volta uma série de experiências , entre as quais a gastronomia, mas também a natureza e a visita a espaços onde as vinhas e o vinho são presença ativa”. Este espaço é, para a Bairrada, “um ponto âncora e um ponto motivacional durante o verão”.

Silvério Regalado destacou, com este espaço, a importância que o Município de Vagos quer dar ao turismo e pegou no exemplo das peixeiras do mercado local para homenagear as pessoas que diariamente promovem aquele destino. “Acabam por ser o rosto da nossa praia, promovendo a nossa praia todos os dias nas suas bancas. A genuinidade de um povo vê-se nestas coisas e mais importante que campanhas publicitárias são as pessoas que representam o nosso território”, destacou.

Refira-se que centenas de visitantes, portugueses e estrangeiros (predominantemente de França, Espanha e EUA), já passaram pelo Posto de Turismo, aberto diariamente, no Largo do Parracho Branco, desde o passado dia 10 de junho.

Este ano, e por forma a facilitar o acesso às atividades turísticas, é possível efetuar, ali, a reserva de diversas atividades de animação como o Surf, Stand Up Paddle na Ria, Bodyboard, batismos e passeios a cavalo de curta e longa duração, visita às azenhas e diversas experiências turísticas. Outra novidade é a promoção e venda de produtos locais de Vagos.